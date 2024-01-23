Üye Girişi
Haberler

Mehmet Ağar'dan Hafize Gaye Erkan'ın akrabası olduğu iddialarına yanıt: Hemşehrilik dışında bağımız yok

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Son günlerde çeşitli iddialarla gündemde yer alan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın akrabası olduğuna yönelik haberler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ağar, "Kendileri ile hemşehrilik bağı (Elazığ) dışında herhangi bir bağımız yok. Eğer böyle bir akrabalık bağımız da olsaydı, gurur duyardık. Maalesef sosyal medyada hangi yalanlara nasıl cevap vereceğimizi bilemez hale geldi" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan son dönemde babasının Merkez Bankası'nda görevli bir personeli işten çıkarttığı gibi çeşitli iddialarla gündemde. Bugün ise Erkan'ın eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın akrabası olduğuna yönelik haberler sosyal medyada dilden dilen dolandı.

"ACABA KREDİLERDE AİLE ÜYELERİNE AYRICALIK OLUR MU?"

Gazeteci Erk Acarer, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la ilgili dün gece X hesabından yaptığı paylaşımda Erkan'ın babası Erol Erkan'la ilgili şu iddialarda bulundu: "Dönelim baba Erol Erkan'a kendisi çok tanıdık bir kişinin yakın akrabası. Belki de önüne gelene ayar verip, merkez bankasında adam tokatlama iddialarına da buradan bakmalı. Belki de aileden geliyor. Kod Elazığ. Erol Erkan, Mehmet Ağar'ın teyzesinin oğlu. Acaba kredilerde aile üyelerine Merkez Bankası ayrıcalığı olur mu."

AĞAR: HEMŞEHRİLİK DIŞINDA BAĞIMIZ YOK

Mehmet Ağar bu iddialarla ilgili Patronlar Dünyası'na konuştu; "MB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan ile teyze çocukları olduğu iddiasını yalanlayan Mehmet Ağar, "Kendileri ile hemşehrilik bağı (elazığ) dışında herhangi bir bağımız yok. Eğer böyle bir akrabalık bağımız da olsaydı, gurur duyardık. Maalesef sosyal medyada hangi yalanlara nasıl cevap vereceğimizi bilemez hale geldik" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Mehmet Ağar Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 Oscar adayları kimler? 96. OSCAR ÖDÜLLERİ ADAYLARI! Oscar adayı film ve diziler neler? Kolpaçino 3. Devre filmi oyuncuları kim, nerede, ne zaman çekildi? Kolpaçino 3. Devre filmi konusu, oyuncuları ve Kolpaçino 3. Devre özeti! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Aile dizisi final mi? Aile dizisi ne zaman final yapacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Hitman Ajan 47 filmi oyuncuları kim? Hitman Ajan 47 filmi konusu, oyuncuları ve Hitman Ajan 47 özeti! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 24 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 24 Ocak Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 23 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kopuk dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Kopuk nerede çekiliyor? Pendikspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Pendikspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Aile full bölüm izle! Aile 29. bölüm full HD izleme linki! Aile dizisi son bölüm neler oldu? Sinan Albayrak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sinan Albayrak'ın dizi ve filmleri! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 Emekli sandığı maaş farkı ne zaman yatacak?
1000

Yorumlar (3)

Demir Acer :

Özdemliler bu kadina çok taktilar, demekki işini iyi yapiyor, dün isten çıkan kiz bugün bilmem kimin akrabası bakalım yarin ne uyduracaklar

17
18
yanıtYanıtla
Solomon Kane:

ülkedeki en esrarengiz kişilerden birisi diğeri ise ayağı aksayan biri vardı adı aklıma gelmedi şimdi

29
4
yanıtYanıtla
remat tamer:

ülkeyi arka plandan yöneten reis

3
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title