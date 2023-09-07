Megan Fox, Mortal Kombat 1'de Nitara karakterini seslendiriyor

Oyun gündemi şu anda Starfield ile meşgul, bundan 1 ay önce de Baldur's Gate 3'ten başka bir şey konuşmuyorduk. Ancak onun da öncesinde, yazın başında, tam olarak 5 Haziran'da çıkmış olan Diablo 4 vardı. Hatırladınız mı? Megan Fox ile çektikleri reklamlar bir hayli popüler olmuştu. Ünlü oyuncu şimdi bir başka büyük yapım olan Mortal Kombat 1'i fethetmeye geliyor.

Megan Fox, Mortal Kombat 1'e 17 yıl sonra geri dönen karakter Nitara'yı canlandırıyor

Megan Fox yaklaşan Mortal Kombat 1'de vampir Nitara'yı seslendiriyor. Oyunun geliştiricisi NetherRealm Studios, Mortal Kombat kadrosunun en yeni dövüşçüsünü tanıtmak için yeni bir fragman paylaştı.

Nitara, Vaeternus'un karanlık ve ıssız diyarından geliyor ve Mortal Kombat 1'de vampir ırkını korumak için savaşa katılıyor. Dövüşlerde pençelerini, dişlerini ve hava yeteneklerini kullanıyor. Yeni dövüşçüyü yukarıdaki fragmanda izleyebilirsiniz.

Mortal Kombat 1, yeni karakterleri ile Comic-Con'da!

Megan Fox şöyle söylüyor: "Nitara, garip diyardan gelen bir tür vampir yaratık. Kötü ama aynı zamanda iyi. İnsanlarını kurtarmaya çalışıyor. Ondan gerçekten hoşlandım. O bir vampir ve belli ki her ne sebeple olursa olsun yankı uyandırıyor. Oyunun içinde olmak çok güzel. Çünkü onu sadece seslendirmiyorum, o sanki benmişim gibi olacak."

Fox ayrıca Mortal Kombat oynayarak büyüdüğünü ve yeni oyunda bir karakteri seslendirdiğine inanamadığını söyledi. Mortal Kombat 1, 19 Eylül'de (erken erişim sahipleri için 14 Eylül'de) PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch ve PC için çıkış yapacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.