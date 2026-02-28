ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: "Barış Gücü Yine İş Başında!

(ANKARA) - Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Barış gücü yine iş başında. İran ile yapılan görüşmeler sadece bir kılıftı. Bunu herkes biliyordu" dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Barış gücü yine iş başında. İran ile yapılan görüşmeler sadece bir kılıftı. Bunu herkes biliyordu. Peki, düşmanın sonunu beklemek için kimin sabrı daha fazla? ABD yalnızca 249 yaşında. Pers İmparatorluğu ise 2 bin 500 yıl önce kuruldu. 100 yıl sonra ne olacağını görelim."

Kaynak: ANKA