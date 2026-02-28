Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: "Barış Gücü Yine İş Başında!

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı yaptığı açıklamada, İran ile yapılan görüşmelerin bir kılıf olduğunu belirtti. Medvedev, düşmanın sonunun beklenmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Barış gücü yine iş başında. İran ile yapılan görüşmeler sadece bir kılıftı. Bunu herkes biliyordu" dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Barış gücü yine iş başında. İran ile yapılan görüşmeler sadece bir kılıftı. Bunu herkes biliyordu. Peki, düşmanın sonunu beklemek için kimin sabrı daha fazla? ABD yalnızca 249 yaşında. Pers İmparatorluğu ise 2 bin 500 yıl önce kuruldu. 100 yıl sonra ne olacağını görelim."

Kaynak: ANKA
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti

Murat Kurum bunu beklemiyordu
Yeni düzenlemenin ilk cezaları yazıldı! Kaçan sürücüye ömrü boyunca unutamayacağı yaptırım

Trafikte yeni dönem başladı! Bu cezayı ömrü boyunca unutamayacak
Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı

2 çocuğunun annesi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?