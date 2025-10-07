Medea Material 27. Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde 5 Ödül Kazandı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, 27. Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde 5 ödüle layık görülen "Medea Material" oyununu ve başrol sanatçısı Sükun Işıtan'ı tebrik etti.

Mumcu, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, 27. Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Oyunu" da dahil olmak üzere 5 dalda ödül kazanan "Medea Material" oyununun, gecenin en çok konuşulan yapımı olduğunu belirtti.

Batuhan Mumcu, "Oyundaki etkileyici performansıyla Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülüne layık görülen değerli sanatçımız Sükun Işıtan'ı gönülden tebrik ediyorum. Devlet Tiyatrolarımız, bir kez daha ülkemiz sanatının gururu olmuştur. Emeği geçen tüm sanatçılarımızı ve sahne arkasındaki büyük tiyatro ailesini yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.