Med Silk Taşkent-2025 Sağlık Turizmi Fuarı Başladı

Med Silk Taşkent-2025 Sağlık Turizmi Fuarı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan'ın Taşkent kentinde, Türkiye'nin sağlık turizmi acenteleri ve uzman doktorlarının katılımıyla 'Med Silk Taşkent-2025 Sağlık Turizmi Fuarı' düzenlendi. Fuar, Türk ve Özbek hastaneleri arasında işbirliği fırsatları sunmayı hedefliyor ve sağlık alanındaki başarıları tanıtmayı amaçlıyor.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türkiye'nin önde gelen sağlık turizmi acenteleri ile uzman doktorlarının katıldığı "Med Silk Taşkent-2025 Sağlık Turizmi Fuarı" başladı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği, Özbekistan Sağlık Bakanlığı, Devlet Turizm Komitesi, Özbek-Türk İş Adamları Derneği (UTİD), Özbekistan Göz Doktorları Derneği ve Özbekistan Kardiyologlar Derneğinin katkısıyla Taşkent'teki otelde gerçekleştirilen fuarın açılışına Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Suavi Önal, UTİD Genel Başkanı Davut Azmi Erbaş, Özbek ve Türk yetkililer ile çok sayıda davetli katıldı.

Fuarda ayrıca Özbekistan'dan bazı hastane ve yardım kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu.

Özbek hastaneleri ve sağlık turizmi acenteleri ile Özbek uzman ve yetkililerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda Türk hastanelerinin imkanları ile sağlık alanındaki başarıları tanıtıldı. Fuarda katılımcılara ayrıca Türkiye'nin önde gelen hastaneleriyle ilgili bilgi verildi.

Fuar kapsamında Türk hastaneleri ve sağlık turizmi acenteleri ile Özbek şirketleri arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi, Türk doktorlar tarafından ziyaretçilere ücretsiz sağlık danışmanlığı yapıldı.

İki gün sürecek fuarın ardından taraflar arasında işbirliği anlaşmalarının imzalanması öngörülüyor.

Fuarın organizatörü Hasan Özkaracalar, Özbekistan'da ilk defa sağlık fuarı düzenlediklerini belirterek, organizasyonda ilk kez Türk hastaneleri ve sağlık turizmi acentelerinin yanı sıra Özbek hastaneleri ve yardım fonlarının da yer aldığını söyledi.

Özbek tarafının talebiyle gerçekleştirdikleri organizasyonun benzerini gelecek aylarda Semerkant'ta da yapacaklarını ifade eden Özkaracalar, bu tür etkinliklerin Türkiye'nin sağlık turizminin gelişmesinin yanı sıra Türkiye ile Özbekistan arasındaki sağlık turizmi alanındaki ilişkilerin de pekişmesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Fuara Ankara'dan katılan Özel 100. Yıl Hastanesi Genel Müdürü Ufuk Yekbaşlı da organizasyonda yer aldıklarından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını, çok güzel işbirlikleri ve ilişkiler kurdukları fuarda çok olumlu dönüşlerin olacağını düşündüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
İran taarruza geçti, İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı

Yeni saldırı dalgası başladı! Ülkenin her yerinde sirenler çalıyor
İran'ın Hayfa'yı vurduğu an! Dumanlar metrelerce yükseğe çıktı

İsrail'in can damarının vurduğu an! Dumanlar metrelerce yükseğe çıktı
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Minguzzi cinayetinde mahkeme heyeti davadan çekildi

Minguzzi davasında mahkeme heyetinden dikkat çeken karar
Altın yatırımcısı şokta! Değer kaybı yüzde 2'yi geçti

Altın yatırımcısı şokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk hakemden Avrupa'yı ayağa kaldıran hata

Türk hakemden Avrupa'yı ayağa kaldıran hata
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor

Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Beşiktaş, Ernest Muçi'nin bonservisini belirledi

Bonservis fiyatı belli oldu! Bu parayı veren Muçi'yi kapar
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Savaş devam ederken İsrail'in 'Öldürdük' dediği isim mesaj yayınladı

Öldü denilen kritik isimden İsrail'i şoke eden mesaj
İrem Derici'nin estetik pişmanlığı

Meme estetiği sorusuna bomba bir yanıt verdi
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.