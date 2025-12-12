Haberler

Suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu üyeleri Resmi Gazete'de

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenleri incelemek ve toplumsal yaşama etkin katılımlarını sağlamak amacıyla bir araştırma komisyonu kurdu. Komisyon üyeleri ve başkanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÇOCUKLARIN suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırma komisyonuna seçilen üyeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı il çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesi ile çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonuna üye seçimine dair karar yayımlandı.

Karara göre Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Başkanvekili AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Sözcü AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülsen Öztürk, Katip Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk oldu.

Komisyon üyeleri ise Cumhuriyet Halk Partisi Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Milliyetçi Hareket Partisi Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Yeni Yol İstanbul Milletvekili Elif Esen, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekçi, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Mühip Kankı, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Gizem Özcan, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, AK Parti Sivas Milletvekili, Rukiye Toy, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt olarak belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD, Venezuela'ya ait tankerdeki milyon dolarlık petrole de el koydu

Trump, tek bir operasyonla servete kondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı

Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Galatasaray yılın transferine hazırlanıyor

Sevinçten uyuyamayacaklar! Galatasaray'dan yılın transferi
Brann-Fenerbahçe maçının sonunda polisten Türk taraftarlara şiddet

Maç sonunda tansiyon arttı! Türk taraftarlara şiddet
Fethiye'de acı olay: Dedesinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! 2 yaşındaki torununun katili oldu
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi

Kanser tedavisi gören belediye başkanı entübe edildi
Şike yaptığı tespit edilen Fransız tenisçi Quentin Folliot, 20 yıl men cezası aldı

Şike yaptığı tespit edilen dünyaca ünlü yıldız 20 yıl men cezası aldı
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü

Öldürmenin cezası 45 milyon lira! O şehrimizde görüldü
title