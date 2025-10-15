Haberler

Mecitözü'nde Mevsimlik Tarım İşçileri İçin Toplantı Düzenlendi

Güncelleme:
Mecitözü Mevsimlik Tarım İşçisi Öğrenci Takip Komisyonu, Kaymakam Fatma Gül Nayman başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, mevsimlik tarım işçiliğinin koşullarının iyileştirilmesine yönelik projeler değerlendirildi.

Mecitözü Kaymakamlığında, "Çorum İlinde Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri ve Çocuklarının Yaşam ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesine Yönelik Teknik Destek Projesi" kapsamında düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanlığı Mevsimlik Tarım İşçileri Genelgesi kapsamında görev atfedilen kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda mevsimlik tarım işçiliğinin tarihsel gelişimi, mevzuat, ulusal ve uluslararası uygulamalar, tarım aracılığı sistemi ve mesleki yeterlilik, afet ve risk yönetimi, yer seçimi-planlama ilişkisi konuları değerlendirildi.

Proje ile ilçedeki mevcut durumun analiz edilmesi, somut uygulama programı oluşturulması, mevsimlik tarım işçilerinin haritalandırılması ile mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Veli Singer - Güncel
