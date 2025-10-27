Haberler

Mecitözü'nde Gazze'ye Yardım Kermesi Düzenlendi

Mecitözü'nde Gazze'ye Yardım Kermesi Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Mecitözü ilçesinde düzenlenen 'Mecitözü'nden Gazze'ye Yardım Kermesi' etkinliği, Filistin halkına yardım amacıyla hediyelik eşya ve gıda satışlarıyla gerçekleştirildi. Kaymakam Fatma Gül Nayman, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti ve Gazze'deki insani duruma dikkat çekti.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde "Mecitözü'nden Gazze'ye Yardım Kermesi" etkinliği yapıldı.

Mecitözü Kaymakamlığı öncülüğünde, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve okulların desteğiyle düzenlenen kermeste geliri Filistin halkı yararına kullanılmak üzere hediyelik eşya ve gıdalar satışa sunuldu.

Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, etkinlikte yaptığı konuşmada, kermese katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Nayman, "Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalamayız. Buradan elde edilen her kuruş, oradaki kardeşlerimizin yaralarını bir nebze olsun sarmak için kullanılacaktır." dedi.

Kaynak: AA / Veli Singer - Güncel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Osmaniye'de kardeşlerin av tüfeği ile oyunu kanlı bitti

Çocuklar bilmeden oynadı, sonu kanlı bitti
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'ana dil' çıkışı: Ana sütü kadar helaldir

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'ana dil' çıkışı: Ana sütü kadar helaldir
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Karadeniz derbisinde kazanan yok

Karadeniz derbisinde kıyasıya mücadele! İşte skor
Covid-19 kabusu geri döndü, Frankenstein varyantı Türkiye'de görüldü

Bu belirtilere dikkat! Frankenstein varyantı Türkiye'de de görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.