Mecitözü'nde Gazze'ye Yardım Kermesi Düzenlendi

Çorum'un Mecitözü ilçesinde "Mecitözü'nden Gazze'ye Yardım Kermesi" etkinliği yapıldı.

Mecitözü Kaymakamlığı öncülüğünde, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve okulların desteğiyle düzenlenen kermeste geliri Filistin halkı yararına kullanılmak üzere hediyelik eşya ve gıdalar satışa sunuldu.

Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, etkinlikte yaptığı konuşmada, kermese katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Nayman, "Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalamayız. Buradan elde edilen her kuruş, oradaki kardeşlerimizin yaralarını bir nebze olsun sarmak için kullanılacaktır." dedi.