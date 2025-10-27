Mecitözü'nde Gazze'ye Yardım Kermesi Düzenlendi
Çorum'un Mecitözü ilçesinde düzenlenen 'Mecitözü'nden Gazze'ye Yardım Kermesi' etkinliği, Filistin halkına yardım amacıyla hediyelik eşya ve gıda satışlarıyla gerçekleştirildi. Kaymakam Fatma Gül Nayman, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti ve Gazze'deki insani duruma dikkat çekti.
Çorum'un Mecitözü ilçesinde "Mecitözü'nden Gazze'ye Yardım Kermesi" etkinliği yapıldı.
Mecitözü Kaymakamlığı öncülüğünde, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve okulların desteğiyle düzenlenen kermeste geliri Filistin halkı yararına kullanılmak üzere hediyelik eşya ve gıdalar satışa sunuldu.
Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, etkinlikte yaptığı konuşmada, kermese katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.
Nayman, "Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalamayız. Buradan elde edilen her kuruş, oradaki kardeşlerimizin yaralarını bir nebze olsun sarmak için kullanılacaktır." dedi.
Kaynak: AA / Veli Singer - Güncel