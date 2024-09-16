Üye Girişi
Haberler

Mecitözü'nde Çiftçilere Arıcılık Eğitimi Verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Mecitözü ilçesinde 'Arıları Yaşat Geleceğini Kazan Projesi' kapsamında çiftçilere arıcılık ve tarım ile ilgili eğitim programı gerçekleştirildi.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde "Arıları Yaşat Geleceğini Kazan Projesi" kapsamında çiftçilere eğitim verildi.

Çorum Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğince yürütülen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen "Arıları Yaşat Geleceğini Kazan Projesi" kapsamında ilçelerde çiftçilere yönelik eğitim programı hazırlandı.

Bu kapsamda ilk eğitim programı Mecitözü ilçesinde yapıldı.

Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'ndaki eğitimde çiftçilere gençlerin tarım sektöründeki önemi ve sektöre geçiş imkanları, arıcılık ve arı ürünleri, tozlaşmanın önemi, gezginci arıcılık, arıcılığın iklim değişikliği üzerine katkıları, tarımda sigortalılık ve önemi ile TKDK arıcılık destekleri konusunda bilgiler verildi.

Kaynak: AA / Veli Singer - Güncel

Yerel Haberler Mecitözü Güncel Çevre Yaşam Tarım

Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?

Cinayetteki sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?

 Bu mesaj kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri

 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü

Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti

Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara Ağaç Destanı 17. bölüm izle! 16 Eylül Pazartesi Kara Ağaç Destanı SON BÖLÜM izleme link! Eyüp Sabri Tuncer kolonyaları yasaklandı mı? Eyüp Sabri Tuncer Avrupa'da neden yasaklandı? Al Shorta Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Shorta Al Nassr maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Adalet Bakanlığı personel alımı 2024! Başvuru şartları nedir? Hediye Güran kim? Hediye Güran ne dedi? 16-17 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Antalya Muratpaşa'da cinsel ilişkiye girenler kim? Cam Piramit'te kim ilişkiye girdi? Beril neden yok, MasterChef Beril gitti mi? 16-17 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Konya'da 2 yaşındaki bebeği kim öldürdü? Yusuf Ç. Bebeğin katili kim, yakalandı mı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Şehitkamil, Oğuzeli 16-17 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title