Mecitözü'nde 35 Öğrenciye Çalışma Masası ve Sandalye Dağıtıldı

Güncelleme:
Çorum'un Mecitözü ilçesinde, Kaymakamlık tarafından ekonomik imkanları yetersiz olan öğrencilere destek sağlamak amacıyla 35 öğrenciye çalışma masası ve sandalye hediye edildi.

Mecitözü Kaymakamlığınca ilçede eğitim şartlarının iyileştirilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi amacıyla proje başlatıldı.

Proje kapsamında Kaymakamlıkça tedarik edilen çalışma masası ve sandalyelerin dağıtımına başlandı.

Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, ilçedeki 35 öğrenciye çalışma masası ve sandalye dağıtıldığını söyledi.

Nayman, "İlçemizde eğitime destek amacıyla bir adım daha attık. Öncelikli olarak ekonomik imkanları yetersiz ve ders çalışma ortamı olmayan öğrencilerimize ulaşılması hedeflendi. Masa ve sandalye dağıtımımızı tamamlayarak öğrencilerimizin daha iyi koşullarda eğitim almasına katkı sağlıyoruz. Çocuklarımızın başarısı hepimizin ortak geleceğidir." dedi.

Kaynak: AA / Veli Singer - Güncel
