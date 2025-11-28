Mecidiyeköy Metrobüsünde Arıza, Seferlerde Aksamalar Yaşandı
Mecidiyeköy'de bir metrobüsün arızalanması nedeniyle seferler aksadı, yolcu yoğunluğu oluştu. Arızalı aracın kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
Mecidiyeköy'de bir metrobüsün arızalanması sonucu seferlerde aksama yaşandı.
Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs, Mecidiyeköy durağında arızalandı.
Seferlerin bir süre aksadığı hattaki peronlarda yolcu yoğunluğu yaşandı. Mecidiyeköy metrobüs durağında vatandaşların araçlara binmekte ve duraktan çıkış yapmakta zorlandıkları görüldü.
Arızalı metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel