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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), UNESCO ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ile kurucu eş koordinatörlüğünü üstlendiği Yeşil Eğitim Ortaklığı İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu kapsamında, ülkelerin yeşil eğitim politikalarındaki ilerlemelerini izlemek ve değerlendirme süreçlerini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürütecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye adına kurucu eş koordinatörlük görevini üstlenen MEB, UNESCO Küresel Eğitim İzleme (GEM) Raporlama Birimi ve OECD ile yeşil eğitim alanında uluslararası izleme ve değerlendirme çalışmalarının geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Bu kapsamda, ülkelerin yeşil eğitim politikalarındaki ilerlemelerini bilimsel veriler ve ortak göstergeler doğrultusunda izlemek, değerlendirme süreçlerini güçlendirmek ve ülkeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak amacıyla çalışmalar yürütülecek.

Bakanlık, kurucu eş koordinatör olarak üstlendiği bu sorumluluk kapsamında ölçme ve değerlendirme alanındaki kurumsal birikimi ve deneyimiyle yeşil eğitime yönelik uluslararası çalışmaların geliştirilmesine ve eğitim politikalarının bilimsel veriler ışığında şekillendirilmesine katkı sunacak.

MEB adına yürütülecek süreçleri, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü üstlenecek.

Açıklamada, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında 14 Kasım'da gerçekleştirilen "Çocuklar, Gençlik, Eğitim ve Beceriler Günü" etkinliklerinde, iklim değişikliğiyle mücadelede eğitimin rolü ile yeşil eğitim alanındaki ulusal ve uluslararası çalışmaların ele alındığı hatırlatıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de etkinlik kapsamında Türkiye'nin UNESCO öncülüğünde yürütülen Yeşil Eğitim Ortaklığı'na (Greening Education Partnership-GEP) 100. üye ülke olarak katıldığını, ortaklık bünyesinde oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu'nun kurucu eş koordinatörlüğünü üstlendiğini uluslararası kamuoyuyla paylaştığı anımsatıldı.

Kaynak: AA