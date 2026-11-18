MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), UNICEF ile iş birliğinde yürütülen 'Okul Esenliğinin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında, güvenli okul ikliminin desteklenmesi ve olumlu okul ikliminin geliştirilmesi amacıyla bugüne kadar bine yakın okul yöneticisine eğitim verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve UNICEF iş birliği ile yürütülen 'Okul Esenliğinin Güçlendirilmesi Projesi' ile okul yöneticilerinin güvenli ve kapsayıcı okul ortamlarının oluşturulması, olumlu okul ikliminin geliştirilmesi, risk tespiti ve kriz yönetimi konularındaki bilgi, beceri ve farkındalıklarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Giresun, Afyonkarahisar, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen eğitimlerde son iki ayda yaklaşık bin okul yöneticisine eğitim verildi.

RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ ELE ALINIYOR

Yetkin akademisyenler tarafından yürütülen eğitimlerde, okul yönetimince alınan kararların, uygulanan kuralların ve kullanılan iletişim dilinin okul iklimi üzerindeki etkileri ele alınıyor. Öğrencilerin ve öğretmenlerin esenliğini desteklemek amacıyla kritik işleve sahip okul yöneticilerinin hayata geçirebileceği uygulamalar üzerinde duruluyor. Eğitimlerde ayrıca, okullardaki risklerin erken fark edilmesi, olası krizlere hazırlıklı olunması ve kriz sonrasında yürütülmesi gereken psikososyal destek süreçlerinin planlanması konuları örnek senaryolar ve vaka analizleri üzerinden değerlendiriliyor. Programla okul yöneticilerinin edindikleri bilgi ve becerileri okul yönetimi süreçlerine ve günlük uygulamalara yansıtmaları hedefleniyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı