MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Gerze'de Okul Ziyaretlerinde Bulundu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, Gerze ilçesinde okul ziyaretlerinde bulundu. Güner, ilçedeki temasları kapsamında Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı'yı ziyaret etti ve ilçedeki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra okul idarecileri ve öğrencilerle bir araya gelen Güner, öğretmenlerle de taleplerini dinledi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, Gerze ilçesinde okul ziyaretlerinde bulundu.
Güner, ilçedeki temasları kapsamında ilk olarak Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı'yı makamında ziyaret etti.
Burada ilçedeki eğitim, öğretim faaliyetleri ve sorunlar hakkında Arabacı'dan bilgi alan Güner, daha sonra okul idarecileriyle bir araya geldi.
İlçedeki bazı okulları da ziyaret ederek bir süre öğrencilerle sohbet eden Güner, öğretmenlerle de buluşarak taleplerini dinledi.