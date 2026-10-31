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MEB, öğretmenlerin kasım çalışmalarını 16-20 Kasım'da ÖBA'da yapacağını açıkladı

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MEB, öğretmenlerin 2026-2027 kasım dönemi çalışmalarını 16-20 Kasım 2026'da ÖBA üzerinden yapacağını açıkladı. 16 Kasım Pazartesi 08.00'de başlayıp 22 Kasım 2026 Pazar 23.59'a kadar erişime açık olacak eğitimleri tamamlayan öğretmenler çalışmalarını yerine getirmiş sayılacak.

Öğretmenlerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmaları, 16-20 Kasım 2026 tarihlerinde Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, 2026 kasım dönemi mesleki çalışmalarını ÖBA üzerinden yapabilecek.

Öğretmenler, 16-20 Kasım tarihlerinde yapılacak mesleki çalışmalarını ÖBA platformunda yayınlanacak uzaktan eğitim içeriklerine katılarak tamamlayacak.

16 Kasım Pazartesi günü saat 08.00'de başlayacak kasım dönemi mesleki çalışmaları, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar erişime açık olacak.

Bu süre içerisinde eğitimini tamamlayan öğretmenler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmalarını yerine getirmiş sayılacak.

Kaynak: AA
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