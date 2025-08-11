MEB, Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il içi sıraya bağlı yer değiştirme sonuçlarını duyurdu. 2025 yılı Ağustos dönemi başvurularının Mayıs ayında alındığı ve atamaların 20 Mayıs'ta yapıldığı belirtildi.
MEB'den yapılan açıklamada, 2025 yılı Ağustos dönemi il içi sıraya bağlı yer değiştirme başvurularının, 12-16 Mayıs tarihleri arasında alındığı, atamaların 20 Mayıs'ta yapıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, sıra tayin işlemlerinin ilkinin 18 Haziran'da gerçekleştirildiği, ikincisinin ise bugün tamamlandığı belirtildi.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel