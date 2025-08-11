MEB, Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il içi sıraya bağlı yer değiştirme sonuçlarını duyurdu. 2025 yılı Ağustos dönemi başvurularının Mayıs ayında alındığı ve atamaların 20 Mayıs'ta yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, sıra tayin işlemlerinin ilkinin 18 Haziran'da gerçekleştirildiği, ikincisinin ise bugün tamamlandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
