MEB: LGS kapsamındaki merkezi sınav sorunsuz tamamlandı - Haberler

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MEB: LGS kapsamındaki merkezi sınav sorunsuz tamamlandı

AA - Selma Kasap - Güncel
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MEB: LGS kapsamındaki merkezi sınav sorunsuz tamamlandı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde sorunsuz tamamlandığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavın yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde sorunsuz tamamlandığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı.

Her bir oturumda yaklaşık 350 bin olmak üzere 700 bin sınav görevlisi hazır bulundu.

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de açıklanacak.

Açıklamada LGS sürecine ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, şunları kaydetti:

"LGS kapsamındaki merkezi sınav, yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz şekilde tamamlandı.

öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Merkezi sınavlar oldukça büyük organizasyonu gerektirdiği için sürece Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri destek verdi. Sınav hazırlık ve uygulamasında emek veren tüm çalışma arkadaşlarımızı, 81 ilde süreci başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emeği olan tüm il milli eğitim müdürlerimizi ve illerde görevli personelimizi kutluyorum. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

AA / Selma Kasap - Güncel

milli eğitim bakanlığı LGS Güncel Haberler

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