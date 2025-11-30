Haberler

MEB, LGS İçin Örnek Soru Kitapçıklarını Yayınladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav için örnek soru kitapçıklarını ve çözümlü videoları MEBİ platformunda yayımladı. Öğrenciler, sınav hazırlıklarını tek bir dijital merkezden planlayabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin hazırlanan birinci örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar, Milli Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Platformu'ndan (MEBİ) yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 14 Haziran 2026'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencileri desteklemek amacıyla hazırlanan örnek sorular ilk kez bireysel öğrenme platformu MEBİ'de erişime açılarak tek bir dijital merkezden öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

Öğrenciler, güncel soru tarzlarını içeren örnek sorulara doğrudan MEBİ'den ulaşarak sınav hazırlıklarını tek platform üzerinden planlayabilecek.

Çevrim içi görüntülenebilen ve indirilebilen örnek sorular, öğrencilerin ilerleme süreçlerini değerlendirmelerine imkan sağlayacak.

Yayımlanan kitapçıklarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden onar soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinden beşer soru olmak üzere 45 soru yer alıyor.

8. sınıf öğretim programları ve ders kitapları temel alındı

MEBİ'den yayımlanan sorular, 8. sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlandı.

Öğrencilerin okuduğunu anlama, yorum yapma, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz ve eleştirel düşünme gibi üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeye yönelik nitelikte tasarlanan örnek soruların hazırlanmasında ilgili derslerin 8. sınıf öğretim programları ve ders kitapları temel alındı.

Hazırlanan soruların ilk kez platform üzerinden yayımlanması, öğrenci ve öğretmenlerin hızlı, güvenilir ve merkezi bir yapıda içeriklere ulaşmasına imkan verecek.

MEBİ'ye "mebi.eba.gov.tr" adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişim sağlanabiliyor.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.