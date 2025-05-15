MEB'in Yazılı Sınavlar İçin Örnek Soru Kitapçıkları Yayımlandı

MEB'in Yazılı Sınavlar İçin Örnek Soru Kitapçıkları Yayımlandı
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Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde yapılacak yazılı sınavlar için örnek soru kitapçıkları hazırladı ve çözüm videolarını öğrencilerin erişimine sundu. Bu kaynaklarla öğrencilerin sınavlara hazırlıkları desteklenecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul ve liselerde yapılacak 2. dönem 2. yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla öğrencilerin erişimine açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, örnek soru kitapçıklarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları için konu soru dağılım tablolarında yer alan senaryolardaki bazı kazanım ve öğrenme çıktılarına yönelik örnek sorulara yer verildi.

Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları, öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara vermeleri gereken cevaplara ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Diğer yandan eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav sorularını hazırlayacak.

Soruların videolu çözümlerine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi YouTube kanalından ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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