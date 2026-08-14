ÖğretmenİZ dergisi kasımda iki özel sayıyla yayında

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "ÖğretmenİZ" dergisi kasımda 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Cop31'e özel iki sayıyla yayımlanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin bilgi, birikim, deneyim ve üretimlerini görünür kılmak amacıyla hayata geçirilen "ÖğretmenİZ" dergisi, öğretmenlerin kültürel, sanatsal ve edebi üretimlerini eğitim camiasıyla buluşturuyor.

Şimdiye kadar yayımlanan 10 sayıda 15 farklı kategoride öğretmenlerin eserlerine yer veren dergi, 297 öğretmenin yazı, şiir, öykü, deneme, seyahat yazısı, fotoğraf ve resim çalışmalarını okurlarla buluşturdu.

Dergi, kasımda öğretmenlik mesleğinin anlamına ve geleceğin dünyasına odaklanan iki özel sayıyla yayımlanmak üzere hazırlanıyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü özel sayısı, "Bir Ömürlük İz" temasıyla öğretmenlik mesleğine odaklanacak. Özel sayıda öğretmenlerin kendi eserleri aracılığıyla mesleğe yükledikleri anlam, öğrencileriyle yaşadıkları unutulmaz anlar ve eğitim hayatında bıraktıkları izler ele alınacak.

Öğretmenlerin ilk derslerinden unutamadıkları öğrencilerine, meslek hayatlarında karşılaştıkları önemli dönüm noktalarından öğrencilerinin hayatlarında oluşturdukları değişimlere uzanan eserlerin yer alacağı sayıda anı, öykü, şiir, deneme ve köşe yazılarının yanı sıra resim, fotoğraf, başarı hikayeleri ve iyi uygulamalar da okurlarla buluşacak.

"Geleceğe Sözümüz Var" temasıyla iklim ve gelecek perspektifi yansıtılacak

Cop31 özel sayısı ise "Geleceğe Sözümüz Var" temasıyla öğretmenlerin iklim, doğa, çevre, sürdürülebilirlik ve gelecek konularındaki düşünce ve üretimlerini bir araya getirecek.

9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 kapsamında Bakanlığın "Gençlik ve Eğitim" teması doğrultusunda hazırlanacak özel sayıda, öğretmenlerin geleceğin dünyasına ilişkin değerlendirmelerine ve eğitim perspektiflerine yer verilecek.

Özel sayıda iklim ve doğa konulu öykü ve anılar, şiir ve denemeler, iklim değişikliği ve yarının dünyasına odaklanan köşe yazıları, Yeşil Vatan, biyoçeşitlilik ve doğayla kurulan bağı yansıtan resim ve fotoğraflar ile iklim, çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki başarı hikayeleri ve iyi uygulamalar okurlarla buluşacak.

Öğretmenlerin çocukları ve gençleri geleceğe hazırlama sorumluluğundan hareketle hazırlanan içeriklerle, eğitim dünyasının iklim ve sürdürülebilirlik gündemine ilişkin özgün bir bakış ortaya konulacak.

Özel sayılar için içerik gönderimleri 10 Eylül'e kadar ÖğretmenİZ sayfasının "İçerik Paylaş" sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA