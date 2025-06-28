MEB'in "Maziden Atiye-Köklü Geçmişten Güçlü Geleceğe" projesi devam ediyor

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) tarihi ve kültürel mirası genç nesillere tanıtmayı amaçlayan "Maziden Atiye-Köklü Geçmişten Güçlü Geleceğe" projesi, Türkiye genelinde uygulanmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) tarihi ve kültürel mirası genç nesillere tanıtmayı amaçlayan "Maziden Atiye-Köklü Geçmişten Güçlü Geleceğe" projesi, Türkiye genelinde uygulanmaya başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde başlayan proje, Türkiye'nin dört bir yanından gençleri tarihi ve kültürel mirasla buluşturdu.

Projenin başladığı Ahlat'ta öğrenciler, bugüne kadar Selçuklu Meydan Mezarlığı, Emir Bayındır Kümbeti, Ahlat Müzesi, Muş Malazgirt Savaş Meydanı ve Müzesi gibi tarihi mekanları ziyaret etti.

Türk İslam medeniyetinin binlerce yıllık mirasını öğrencilere tanıtarak onların çok yönlü gelişimini desteklemeyi amaçlayan proje, Ahlat'ın ardından "Maziden Atiye-Köklü Geçmişten Güçlü Geleceğe" temasıyla Anadolu'da çeşitli şehirlere yayıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla Diyarbakır, Edirne ve Amasya illerinde devam eden proje kapsamında Diyarbakır'daki Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Diyarbakır Surları, Peygamber ve Sahabe Kabirleri, Hasan Paşa Hanı, Dicle Köprüsü, Ulu Cami ve Hevsel Bahçeleri, Edirne'deki Selimiye Camisi, Arasta Çarşısı, Beyazıt Tıp Müzesi, Üç Şerefeli Camisi, Kırkpınar Er Meydanı ve Deveci Han Sarayı gibi mekanlar ve Amasya'daki Milli Mücadele Müzesi ziyaret edildi.

Proje, Çanakkale programı ve diğer şehirlere düzenlenecek ziyaretlerle sürecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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