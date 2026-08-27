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MEB'den Liseye Hoş Geldin Kitap Seti

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- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Hazırladığımız kitap setiyle öğrencilerimizin akademik uyum süreçlerini desteklemeyi, yeni eğitim ortamlarına sosyal açıdan kolay adapte olmalarını ve lise yolculuklarında ihtiyaç duyabilecekleri temel bilgileri edinmelerini amaçlıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan "Liseye Hoş Geldin" kitap setinin yayımlandığını bildirdi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Liseye Hoş Geldin kitap seti yayımlandı. Hazırladığımız kitap setiyle öğrencilerimizin akademik uyum süreçlerini desteklemeyi, yeni eğitim ortamlarına sosyal açıdan kolay adapte olmalarını ve lise yolculuklarında ihtiyaç duyabilecekleri temel bilgileri edinmelerini amaçlıyoruz. Kitapların hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, liseye başlayacak sevgili öğrencilerime başarılar diliyorum."

Kaynak: AA
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