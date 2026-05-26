MEB 4. Milli Eğitim Kongresi Haziran'da

MEB, 24-26 Haziran'da Marmara Üniversitesi'nde '4. Milli Eğitim Kongresi: Temel Eğitim' düzenleyecek. Kongrede eğitim politikaları, dijitalleşme ve kapsayıcı eğitim ele alınacak. Başvurular 1 Haziran'a kadar.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması, temel eğitim alanında yürütülen çalışmaların bilimsel perspektifle değerlendirilmesi ve güncel gelişmelerin ele alınması amacıyla 24-26 Haziran'da "4. Milli Eğitim Kongresi: Temel Eğitim" düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde, Marmara Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek kongre, üniversitenin Maltepe Yerleşkesi'nde Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde yapılacak.

Akademisyenler, öğretmenler, eğitim yöneticileri ve eğitim alanındaki diğer paydaşları bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımına imkan sağlayacak kongrede, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerine yönelik eğitim öğretim süreçleri, öğretim programları, ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, kapsayıcı eğitim uygulamaları ile "eğitimde dijitalleşme" gibi güncel başlıklar ele alınacak.

Ayrıca temel eğitim alanında karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri, bilimsel ve uygulama temelli bir bakış açısıyla değerlendirilecek.

Temel eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması hedefiyle düzenlenen kongre kapsamında öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, akademik bilgi ile uygulama arasındaki bağın güçlendirilmesi ve eğitim paydaşları arasındaki işbirliğinin artırılması amaçlanıyor.

Bildiri sunumları ve alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek panel oturumları aracılığıyla kongrenin eğitim alanına önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Kongreye ilişkin bildiri ve katılım başvuruları, 1 Haziran'a kadar devam edecek. Başvurular, "temelegitimkongresi.eba.gov.tr" adresinden yapılabiliyor.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
