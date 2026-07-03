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Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sıra sonuçları açıklandı

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Milli Eğitim Bakanlığı, il içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında ataması yapılamayan öğretmenler için sıra sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sıralamada hizmet puanı, öğretmenlik süresi ve kura yöntemi kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, il içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında tercihleri doğrultusunda ataması yapılamayan ve sıra kaydı talebinde bulunan öğretmenlere ilişkin sıra sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin, talepleri doğrultusunda ilk iki tercih ettikleri eğitim kurumları için hizmet puanı üstünlüğüne göre sıralandıkları??????? belirtildi.

Açıklamada, "Hizmet puanlarının eşit olması halinde ise öncelik sırasıyla öğretmenlik hizmet süresi daha fazla olana ve mesleğe daha erken başlayan öğretmene verildi. Eşitliğin devam etmesi halinde ise atama için sıra önceliği bilgisayar kurasıyla belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
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