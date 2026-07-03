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Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sıra sonuçları açıklandı

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Milli Eğitim Bakanlığı, il içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında ataması yapılamayan öğretmenler için sıra sonuçlarını duyurdu. Sıralama hizmet puanı, kıdem ve kuraya göre belirlendi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından il içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında tercihleri doğrultusunda ataması yapılamayan ve sıra kaydı talebinde bulunan öğretmenlere ilişkin sıra sonuçları açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenler, talepleri doğrultusunda ilk iki tercih ettikleri eğitim kurumları için hizmet puanı üstünlüğüne göre sıralandı. Hizmet puanlarının eşit olması halinde ise öncelik sırasıyla öğretmenlik hizmet süresi daha fazla olana ve mesleğe daha erken başlayan öğretmene verildi. Eşitliğin devam etmesi halinde ise atama için sıra önceliği bilgisayar kurasıyla belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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