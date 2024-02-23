MEB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Akhisar'da Okulları Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş, Manisa'nın Akhisar ilçesinde okulları ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

İstiklal Şehit Mustafa Çürük İlkokulu, Macide - Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi ve Çağlak Anadolu Lisesi'ne giden Arslantaş, öğretmenler ve okul idarecilerle toplantılar yaptı, öğrencilerle sohbet etti.

Arslantaş'a, Hukuki Görüşler Daire Başkanı Ahmet Şimşek, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Mustafa Akkuyu ile Fevzi Yüksel de eşlik etti.