Güzel sanatlar müzik ilkokulları ve ortaokulları ile spor ortaokulları için kılavuz yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim yılı için Güzel Sanatlar Müzik ve Spor Ortaokulları yerleştirme kılavuzunu açıkladı. Adaylar, müzik ve spor yetenekleri için başvurularını 8 Mayıs-2 Haziran arasında yapabilecekler.
MEB'in internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için "Güzel Sanatlar Müzik İlkokul/Ortaokulları ile Spor Ortaokulları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu" erişime açıldı.
Adaylar, müzik ve spor yeteneği değerlendirme uygulaması için başvurularını 8 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde gerçekleştirebilecek.
Başvuru işlemleri, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi (e-okul.meb.gov.tr) içerisinde yer alan "sınav ve nakil işlemleri" ekranı üzerinden çevrim içi yapılacak.
Yetenek değerlendirme uygulamaları ise 8-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Adaylar, başvuru sırasında aldıkları randevu tarih ve saatine göre, başvuru yapılan illerde belirlenen okullarda komisyonlar tarafından değerlendirilecek.
Yerleştirme sonuçları, 29 Haziran'da e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilecek. Başarılı olan ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 7-14 Temmuz tarihlerinde tamamlayabilecek.