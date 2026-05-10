Güzel sanatlar müzik ilkokulları ve ortaokulları ile spor ortaokulları için kılavuz yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim yılı için Güzel Sanatlar Müzik ve Spor Ortaokulları yerleştirme kılavuzunu açıkladı. Adaylar, müzik ve spor yetenekleri için başvurularını 8 Mayıs-2 Haziran arasında yapabilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Güzel Sanatlar Müzik İlkokul/Ortaokulları ile Spor Ortaokulları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu"nu yayımladı.

MEB'in internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için "Güzel Sanatlar Müzik İlkokul/Ortaokulları ile Spor Ortaokulları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu" erişime açıldı.

Adaylar, müzik ve spor yeteneği değerlendirme uygulaması için başvurularını 8 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde gerçekleştirebilecek.

Başvuru işlemleri, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi (e-okul.meb.gov.tr) içerisinde yer alan "sınav ve nakil işlemleri" ekranı üzerinden çevrim içi yapılacak.

Yetenek değerlendirme uygulamaları ise 8-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvuru sırasında aldıkları randevu tarih ve saatine göre, başvuru yapılan illerde belirlenen okullarda komisyonlar tarafından değerlendirilecek.

Yerleştirme sonuçları, 29 Haziran'da e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilecek. Başarılı olan ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 7-14 Temmuz tarihlerinde tamamlayabilecek.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
