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MEB AKUB, TEKNOFEST Şanlıurfa'da arama kurtarmayı sanal gerçeklikle tanıtıyor

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MEB AKUB, TEKNOFEST Şanlıurfa'da arama kurtarmayı sanal gerçeklikle tanıtıyor
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MEB AKUB, TEKNOFEST Şanlıurfa'da arama kurtarma faaliyetlerini sanal gerçeklikle tanıtıyor. Ekip Lideri Coşkun Aykaç, Türkiye genelinde 82 ekibin görev yaptığını ve toplam gönüllü sayısının 10 bini aştığını belirtti.

OKAN COŞKUN/BEYZA NUR ERYILMAZ - Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB), TEKNOFEST Güneydoğu'da açtığı stantta arama kurtarma faaliyetlerini tanıtırken, afet bölgelerinde yürütülen çalışmalar sanal gerçeklik uygulamasıyla ziyaretçilere aktarılıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival alanındaki MEB standında, AKUB'un faaliyetleri ve afet farkındalığının artırılmasına yönelik projeler hakkında ziyaretçilere bilgi veriliyor.

MEB AKUB ekiplerince oluşturulan sanal gerçeklik alanında ise afet bölgelerinde yürütülen çalışmalar, VR gözlük aracılığıyla ziyaretçilere aktarılıyor.

Türkiye genelinde 82 ekip görev yapıyor

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü MEB AKUB Ekip Lideri Coşkun Aykaç, birimin 2021'den bu yana çalışmalar yürüttüğünü ve afetlerde görev aldığını söyledi.

MEB AKUB ekiplerinin 81 ilde faaliyet gösterdiğini belirten Aykaç, İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında olmak üzere iki ayrı ekip bulunduğunu, Türkiye genelinde toplam 82 ekibin görev yaptığını ifade etti.

Aykaç, ekiplerin kentsel arama kurtarma, barınma ve beslenme alanlarında akreditasyon çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, illerde farklı alanlardaki akreditasyonların tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ekiplerin enkazda görev yaptığını anlatan Aykaç, afetlere müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

"Şimdiden AFAD gönüllülük sisteminin oluşmasını sağlıyoruz"

Aykaç, MEB AKUB'un kuruluş amaçları arasında afet farkındalığı ve bilincinin geliştirilmesinin bulunduğunu, afetlere karşı dirençli toplumlar oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk kurulduğumuzda sayımız 25 asil, 5 yedek şeklindeydi. Her ilde 30 kişiydi ama şu an toplam sayımız 10 bini aştı. Bunun yanında şu an Genç MEB AKUB projemiz de yürütülmekte. 11 bin 987 Genç MEB AKUB gönüllümüz var. Liseli öğrencilerden oluşmakta. 9 ve 10. sınıflardan genelde alıyoruz. Bu çocuklarda da afet bilincini geliştirip akran eğitimleriyle kendi okullarında, kendi arkadaşlarına onların diliyle afet farkındalığını anlatmaya çalışıyoruz. Şimdiden AFAD gönüllülük sisteminin oluşmasını sağlıyoruz."

Kaynak: AA
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