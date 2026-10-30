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MEB 2027 LGS takvimini yayımladı, sınav 13 Haziran 2027'de yapılacak

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MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılında LGS kapsamındaki merkezi sınavın 13 Haziran 2027'de yapılacağını bildirdi. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavın soruları öğretim programlarına göre hazırlanacak, eğitim yılı 25 Haziran 2027'de tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın, 13 Haziran 2027'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı.

Yayımlanan takvimde, 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılacak "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"ın tarihi de açıklandı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Kaynak: AA
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