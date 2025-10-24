Haberler

McDonald's Türkiye'den Ağaçlandırma Projesi: 10 Bin Fidan Dikiliyor

McDonald's Türkiye'den Ağaçlandırma Projesi: 10 Bin Fidan Dikiliyor
Güncelleme:
McDonald's Türkiye, TEMA Vakfı aracılığıyla 10 bin çalışanı adına Gaziantep Yeniceli Ağaçlandırma Sahası'na 10 bin fidan dikecek. Bu fidanlar, dijital sertifikalarla kayıt altına alınarak kalıcı bir anı oluşturacak.

McDonald's Türkiye, TEMA Vakfı aracılığıyla 10 bin çalışanı adına 10 bin adet fidanı Gaziantep Yeniceli Ağaçlandırma Sahası'nda toprakla buluşturuyor. McDonald's Türkiye Hatıra Ormanı'na ilişkin konuşan Kurumsal İletişim Direktörü Tuğçe Altınsoy, "Her bir çalışma arkadaşımız adına dikilecek fidanlar, adlarına hazırlanan sertifikalarla kalıcı ve değerli bir anıya dönüşecek" dedi.

McDonald's Türkiye, topluma ve doğaya değer katan girişimlerine bir yenisini ekliyor. TEMA Vakfı aracılığıyla Gaziantep Yeniceli Ağaçlandırma Sahası'nda bir 'Hatıra Ormanı' oluşturmaya hazırlanan marka, çalışanlarının desteğiyle ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunuyor.

'10 BİN FİDAN, HER BİR ÇALIŞANIMIZ ADINA DÜZENLENECEK DİJİTAL SERTİFİKALARLA KAYIT ALTINA ALINACAK'

Hatıra Ormanı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan McDonald's Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Tuğçe Altınsoy, "Ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından TEMA Vakfı aracılığıyla, Gaziantep Yeniceli Ağaçlandırma Sahası'nda oluşturulacak McDonald's Türkiye Hatıra Ormanı'nın çalışma arkadaşlarımızın doğayla kurduğu bağı en güzel haliyle yansıtmasını arzu ediyoruz. 10 bin çalışma arkadaşımız adına 10 bin fidanı toprakla buluştururken; erozyonla mücadeleye, biyolojik çeşitliliğin desteklenmesine ve ülkemizin yeşil varlığının artırılmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu Hatıra Ormanı ile geleceğe anlamlı bir miras bırakmış olacağız" dedi. Altınsoy, dikilen her fidanı, bir McDonald's Türkiye çalışanı adına hazırlanacak dijital sertifikayla kalıcı ve değerli bir anıya dönüştüreceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
