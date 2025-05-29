MCBÜ'de Tütün Bağımlılığıyla Mücadele Semineri
Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde düzenlenen seminerde, tütün bağımlılığı, bireysel ve toplumsal etkileri, bağımlılık süreci ve bırakma yöntemleri hakkında bilgiler verildi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ), tütün bağımlığıyla mücadele konusunda seminer düzenlendi.
Yeşilay Manisa Şubesince, MCBÜ İşletme Fakültesinde gerçekleştirilen seminerde, öğrencilere ve katılımcılara psikolojik danışman Alper Gök tarafından "tütün bağımlılığı eğitimi" verildi.
Programda, tütün kullanımının bireysel ve toplumsal etkileri, bağımlılık süreci ve bırakma yöntemleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Etkinliğe, İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Enis Yakut, Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu, Kadın Komisyonu Başkanı Güzin Pekiyi, Genç Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Alican Özcan ve Şube Sorumlusu Sıdıka İnan da katıldı.