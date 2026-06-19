Haberler

Alaşehir'de meslek yüksekokulundan mezun olan 170 öğrenci diplomalarını aldı

Alaşehir'de meslek yüksekokulundan mezun olan 170 öğrenci diplomalarını aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde 170 öğrenci diploma aldı. Törende, 39 yaşındaki okul birincisi Gülçin Gün Yılmaz ve 56 yaşındaki Gülcan Yavuz gibi farklı yaşlardaki mezunlar dikkat çekti. Ayrıca 300 zeytin fidanı diken öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Alaşehir Meslek Yüksekokulunda (MYO) 170 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Alaşehir Meslek Yüksekokulu Amfi Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, öğrencileri aldıkları eğitim alanında hizmet etmeleri için sahaya uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Törende okul birincisi olan bir çocuk annesi 39 yaşındaki Gülçin Gün Yılmaz, hayallerin peşinden gitmek için yaşın öneminin olmadığını ifade etti.

Mezunlar arasında yer alan 56 yaşındaki Gülcan Yavuz da üniversite okumanın çocukluk hayali olduğunu belirterek gençlere hayallerinden vazgeçmemeleri yönünde tavsiyede bulundu.

Etkinlikte, dereceye giren öğrencilere plaket verilmesinin ardından okul yerleşkesine 300 zeytin fidanı diken öğrencilere teşekkür belgesi takdim edildi.

Törene Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Muammer İbişoğlu, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Özden Doğan
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD-İsrail kavgası büyüyor: 9 milyonluk ülkesiniz...

ABD-İsrail kavgası büyüyor! Bugüne kadarki en sert uyarı
Milyonların izlediği konserin bedeli ağır oldu! 74 kırbaç cezası verildi

Milyonların izlediği konserin bedeli ağır oldu! 74 kırbaç cezası verildi
70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama

Hakkındaki dev suçlamayı kabul etti: Beni bağışlayın
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde

İsmail Kartal kararı sonrası yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
WhatsApp Türkiye'de paralı oldu! İşte aylık ücreti

Milyonlar şokta! WhatsApp Türkiye'de paralı oldu, işte ücreti
Ali Ağaoğlu'nun 36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı

36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlenmiş
Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı

Sapıkların elinden böyle kurtardılar