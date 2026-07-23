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MBA Okulları Van Kampüsü eğitim modelini tanıttı

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MBA Okulları Van Kampüsü, basın mensuplarına kampüsü gezdirerek eğitim modeli ve sosyal imkanları tanıttı. Genel Koordinatör Nazmi Haluk Dökmez, uluslararası fırsatlar ve küresel bakış açısıyla öğrencileri geleceğe hazırladıklarını belirtti.

MBA Okulları Van Kampüsü, düzenlediği programda basın mensuplarını ağırladı.

Program kapsamında gazetecilere kampüs gezdirilerek eğitim alanları ve sosyal donatıları tanıtıldı. Okulun eğitim modeli ile öğrencilere sunulan akademik ve sosyal imkanlar hakkında bilgi verildi.

Programda konuşan MBA Okulları Van Kampüsü Genel Koordinatörü Nazmi Haluk Dökmez, davete katılanlara teşekkür etti.

Medicana Sağlık Grubu bünyesinde faaliyet gösteren MBA Okulları'nın akademik başarının yanı sıra öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine de önem verdiğini belirten Dökmez, güçlü akademik kadro ve çağdaş eğitim teknolojileriyle öğrencileri geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrencilere çeşitli fırsatlar sunmayı hedeflediklerini ifade eden Dökmez, şunları kaydetti:

"Uluslararası iş birlikleri, yabancı dil eğitimi ve küresel bakış açısını destekleyen programlarla öğrencilerimizin geleceğe güvenle hazırlanmasını amaçlıyoruz. Van Kampüsü olarak şehrimizin eğitimine katkı sunmayı, ailelerin güven duyduğu, öğrencilerin mutlu ve başarılı olduğu bir eğitim ortamı oluşturmayı hedefliyoruz."

Program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan
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