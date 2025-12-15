Başkent'te "İnsan Hakları Gecesi ve Ödül Töreni" programı düzenlendi

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneğince (MAZLUMDER), 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla "İnsan Hakları Gecesi ve Ödül Töreni" programı düzenlendi.

MAZLUMDER'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen programın konsepti "Yeni Çözüm Süreci, Soykırım ve Ateşkes Kıskacında Gazze" oldu.

Programda, insan hakları mücadelesine katkı sunan isimlere ve kurumlara ödülleri takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal, Gazze'de devam eden insanlık dramına dikkati çekti.

Gazze'de soykırım sürecinin sürdüğünü ve ateşkesin ihlal edildiğini belirten Kartal, "Ateşkes sürecinde imzası bulunan devletler, soykırımın devamını engelleyecek bir irade ortaya koyamadı. Gazze, uluslararası hukukun ve insan hakları söyleminin krizini yüzümüze çarptı. Biz, bu yüzyılda, canlı yayında bir soykırımı izledik ve dünya insanları olarak maalesef bu soykırımı durduramadık." ifadelerini kullandı.

Kartal, "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinerek, ülkenin tüm unsurlarının kendisini değerli hissedebilmesi gerektiğinin altını çizdi.