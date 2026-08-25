Haberler

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi: SDG feshedildi, Suriye ordusuna entegre olduk

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi: SDG feshedildi, Suriye ordusuna entegre olduk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, SDG'nin bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiğini ve Suriye ordusuna tam entegrasyonun sağlandığını duyurdu. Abdi, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile varılan anlaşma çerçevesinde sürecin tamamlandığını belirterek, 'Barış, istikrar ve vatanın yeniden inşası için yeni bir sayfa açıyoruz' dedi.

(DİYARBAKIR) - Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi, Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında "Suriye Demokratik Güçleri'nin görevinin sona erdiğini ve tam sorumlulukla, bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiğini ilan ediyoruz" dedi.

Demokratik Suriye Güçleri (SDG) Genel Komutanı Muzlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile varılan anlaşmalara ilişkin Şam'daki Halk Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

Abdi açıklamasında, SDG'nin bağımsız bir askeri güç olarak varlığına son verildiğini ve Suriye ordusuna tam entegrasyonun sağlandığını belirterek, SDG'nin feshedildiği duyurdu.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile varılan anlaşma ile SDG'nin Suriye ordusu tugaylarına katılım sürecinin tamamlandığını bildiren Abdi, "SDG'nin bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiğini tam bir sorumlulukla duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ, İSTİKRAR VE VATANIN YENİDEN İNŞASI İÇİN YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

Abdi, Suriye'de yeni bir aşama geçildiğini dikkat çekerek, SDG'nin kuruluşundan bu yana Beşar Esad yönetimindeki Baas rejiminin ardından Suriye'yi IŞİD teröründen kurtarmak için büyük sorumluluk üstlendiğini dile getirerek, "Bugün Suriye tarihinde önemli bir sayfayı kapanıyor. Barış, istikrar ve vatanın yeniden inşası için yeni bir sayfa açıyoruz. Savaşçılarımız, Suriye'nin çocuklarına güvenli bir gelecek sunmak için canlarını feda ettiler. Bugün, savaş meydanlarından inşa meydanlarına, silah zamanından barış zamanına, Suriye'yi savunma aşamasından Suriye'yi inşa etme aşamasına gerçek bir geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti

Komşuda terör örgütü kendini feshetti
Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı

Adıyaman'da peş peşe korkutan depremler! Çevre illerde de hissedildi
Kabine, Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı

Erdoğan, Netanyahu'yu üstüne basa basa uyardı: Fırsat vermeyeceğiz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor

Bakan müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor

Yumurtayı yiyen hastaneye koştu: 8 ülkede alarm verildi
Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu

İşte Süleymancılar'ın kayyum atanan 11 şirketi! Ünlü markalar da var
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

Rojin'in avukatı vahim iddiayı ilk kez dillendirdi: Raporda var
Öcalan 'Özel'e mesaj gönderdiği' iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo

Özgür Özel resti çekip yalanlamıştı! Öcalan'dan açıklama geldi
Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı

Çocuğun elindeydi bomba gibi patladı, bütün mahalle ayağa kalktı

Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında

Ülkenin eski cumhurbaşkanı ve oğlu gözaltında: Suçlamalar çok ağır