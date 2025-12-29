Haberler

Sdg: "Mazlum Abdi'nin Şam Ziyareti, Teknik Nedenlerle Ertelendi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Demokratik Güçleri Lideri Mazlum Abdi'nin, müzakere heyetiyle birlikte bugün gerçekleştirmesi planlanan Şam ziyareti teknik nedenlerden ötürü ertelendi. Yeni tarihin belirlenmesi için ilgili taraflar arasında mutabakat sağlanacak.

(ANKARA) - Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Lideri Mazlum Abdi'nin müzakere heyetiyle birlikte bugün Şam'a yapması planlanan ziyaretin "teknik nedenlerle" ertelendiği bildirildi.

SDG'den yapılan açıklamada, Abdi'nin, müzakere heyeti eşliğinde bugün Şam'a yapması planlanan ziyaretin, teknik nedenlerle ertelendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"İlgili taraflar arasında mutabakat sağlanarak yeni bir tarih daha sonra belirlenecektir. Bu erteleme, ziyaretin lojistik ve teknik düzenlemeleriyle ilgilidir ve yürütülen iletişimin seyrinde ya da ele alınan hedeflerde herhangi bir değişiklik olduğu anlamına gelmemektedir."

Abdi'nin, Şam'a yapacağı ziyarette Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesi bekleniyordu. SDG Basın Sözcüsü Ferhat Şami de önceki gün yaptığı açıklamada, Mazlum Abdi'nin "yıl sonundan önce Şam'a gideceği" bilgisini vermişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi

Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyarlık arazi davasının hakimleri, HSK'ya şikayet edilmiş

Milyarlık arazi davasının hakimleri, HSK'ya şikayet edilmiş
Yalova'da 5 okulda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi

Alarm verilen kentte elektrik ve doğalgaz kesildi, eğitime ara verildi
Kırmızı elbisesiyle Erciyes'te kayak yapıp, gül dağıttı

Dondurucu soğukta şaşkına çeviren anlar! Gören dönüp bir daha baktı
Sevilen dizi apar topar final yaptı, izleyici şokta

Sevilen dizi apar topar final yaptı, izleyici şokta
Milyarlık arazi davasının hakimleri, HSK'ya şikayet edilmiş

Milyarlık arazi davasının hakimleri, HSK'ya şikayet edilmiş
Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Otomobil kanala devrildi, 4 kişi kayıp

Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Araç kanala devrildi, 4 kişi kayıp
Lise bahçesinde korku dolu anlar: Kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı

Öfkeli baba kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı