Sdg: "Mazlum Abdi'nin Şam Ziyareti, Teknik Nedenlerle Ertelendi"

(ANKARA) - Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Lideri Mazlum Abdi'nin müzakere heyetiyle birlikte bugün Şam'a yapması planlanan ziyaretin "teknik nedenlerle" ertelendiği bildirildi.

SDG'den yapılan açıklamada, Abdi'nin, müzakere heyeti eşliğinde bugün Şam'a yapması planlanan ziyaretin, teknik nedenlerle ertelendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"İlgili taraflar arasında mutabakat sağlanarak yeni bir tarih daha sonra belirlenecektir. Bu erteleme, ziyaretin lojistik ve teknik düzenlemeleriyle ilgilidir ve yürütülen iletişimin seyrinde ya da ele alınan hedeflerde herhangi bir değişiklik olduğu anlamına gelmemektedir."

Abdi'nin, Şam'a yapacağı ziyarette Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesi bekleniyordu. SDG Basın Sözcüsü Ferhat Şami de önceki gün yaptığı açıklamada, Mazlum Abdi'nin "yıl sonundan önce Şam'a gideceği" bilgisini vermişti.