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Mazıdağı'nda silahlı saldırıya karışan amca ve kuzeni yakalandı

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde İdan Y.'nin başından silahla vurulup yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada amcası F.Y. ile onun oğlu E.Y. de jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AMCASI VE DİĞER KUZENİ DE YAKALANDI

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde İdan Y.'nin başından silahla vurulup yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada amcası F.Y. ile onun oğlu E.Y. de jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Salih KESKİN/MAZIDAĞI (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mazıdağı Jandarma Mardin Güvenlik Soruşturma Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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