Mazıdağı'nda kick boks kursunu tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi Mazıdağı Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kick boks ve yakın savunma kursunda başarı gösteren kursiyerlere sertifikaları verildi. Mazıdağı Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kick boks ve yakın savunma kursunda başarı gösteren kursiyerlere sertifikaları verildi. Minik, yıldız ve genç kategorilerinde 20 kursiyerin katıldığı kursu başarı ile tamamlayanlar belgelerini aldı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Doğan Aktaş, ilçede 4 yıldır aktif olan kursa yoğun ilginin olduğunu belirterek, kursların bundan sonra da devam edeceğini belirtti. AA / Şeyhmus Adsız - Güncel Halk Eğitimi Merkezi Kick Boks Güncel Haberler

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