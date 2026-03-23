Mardin'de Kardeşler Arasında Çıkan Kavgada Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 33 yaşındaki Ergin Karçı hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kardeşi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Ergin Karçı (33), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karçı'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, Karçı'nın ismi öğrenilemeyen 1 kardeşini gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı