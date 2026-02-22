Haberler

Mardin'de cipin çarptığı öğretmen yaralandı; kaza kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir cipin çarpması sonucu yaralanan kadın öğretmen S.S. hastaneye kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı, sürücü gözaltına alındı ve sonrasında serbest bırakıldı.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde S.S. adlı kadın öğretmen, cipin çarpması sonucu yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 19 Şubat'ta Mazıdağı ilçesinde meydana geldi. Yolda yürüyen S.S. adlı kadın öğretmene, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle savrularak önce park halindeki bir otomobilin üzerine ardından kaldırıma düştü. Cip de 2 araca çarparak durdu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü gözaltına alındı. Sürücü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, S.S. de tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçirmişti! Usta oyuncudan acı haber geldi
Güzel gün felakete döndü! Genç kadından aylardır haber yok

Güzel başlayan gün, saniyeler içinde büyük bir felakete döndü
10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor

10'da 10! Bu takımı kim durduracak?
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler

Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçirmişti! Usta oyuncudan acı haber geldi
Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi

Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi
Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a: Bu işi bırak

Eski takım arkadaşı Okan Buruk'a söyledikleriyle gündeme oturdu