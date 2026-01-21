Haberler

12 kişinin öldüğü Mazıcı Apartmanı davasında 10 sanığa hapis cezası

12 kişinin öldüğü Mazıcı Apartmanı davasında 10 sanığa hapis cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'daki Mazıcı Apartmanı davasında, 6 Şubat depremlerinde 12 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan 10 sanığa hapis cezası verildi. Belediye görevlileri de dahil olmak üzere sanıklara 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

MALATYA'da 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 12 kişinin yaşamını yitirdiği ve 9 kişinin de yaralandığı Mazıcı Apartmanı davasında aralarında belediye görevlilerinin de bulunduğu 10 sanığa hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'daki Mazıcı Apartmanı da yıkıldı. Enkaz altında kalan 12 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında belediye görevlilerinin de bulunduğu 10 sanık hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar için Malatya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, binanın statik proje müellifleri Muzaffer D., ve Vahap K., ile fenni mesul Ahmet Turan Ü.'ye 12 yıl 6 ay, belediye görevlileri Bayram Başer Z., Furkan K., Haluk T., Latif O., Ümit E., ve Mehmet Ç.'ye ise 10 yıl 8 ay, belediye görevlisi Mustafa B.'ye ise 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilmesine hükmederek tutuklamanın sonraya bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

Usta sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Kabus hala bitmedi! Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama

Yakalama kararı çıkarılan Acun Ilıcalı'nın ortağından ilk açıklama
İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti

Tansiyon yükseldi, en yüksek teyakkuz seviyesine geçtiler
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu

Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama

Yakalama kararı çıkarılan Acun Ilıcalı'nın ortağından ilk açıklama
Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan

Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan
Ziraat Türkiye Kupası'nda final tarihleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda final maçının tarihi belli oldu