Tunceli'de salep soğanı toplayan 3 kişiye 2 milyon lira ceza

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaçak olarak salep yumrusu toplayan 3 kişiye 2 milyon 97 bin 735 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akpazar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında devriye görevi yürütürken şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta inceleme yapan ekipler, çuval ve heybe içerisine konulmuş 31 kilogram salep yumrusu olduğunu tespit etti.

Salep yumrusu toplayan 3 kişiye "2872 sayılı Çevre Kanunu'na Muhalefet" suçundan toplam 2 milyon 97 bin 735 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tunceli Şubesi görevlileri tarafından salep yumrularına el konuldu.