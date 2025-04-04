Mazgala Düşen Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Şanlıurfa'da mazgala düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan mazgalın içerisinden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, mazgalın bir bölümünü kırarak yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kediye su ve yiyecek veren ekipler, yavruyu koruma altına aldı.