Mazgala Düşen Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Şanlıurfa'da bir mazgala düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde meydana geldi.
Şanlıurfa'da mazgala düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan mazgalın içerisinden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, mazgalın bir bölümünü kırarak yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kediye su ve yiyecek veren ekipler, yavruyu koruma altına aldı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel