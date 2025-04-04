MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi

Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere 'Bozkurt' selamıyla karşılık verdi

İşte coşkulu kalabalığın attığı slogana verdiği karşılık
Mezarlığa çakarlı araçla getirildi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı

Bahçeli'nin mezar başında yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki

Mazgala Düşen Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da bir mazgala düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde meydana geldi.

Şanlıurfa'da mazgala düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bulunan mazgalın içerisinden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, mazgalın bir bölümünü kırarak yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kediye su ve yiyecek veren ekipler, yavruyu koruma altına aldı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.