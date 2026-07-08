Çin'in Qinzhou Kentinde Maysak Tayfunu Nedeniyle 130 Bin Kişi Tahliye Edildi
Çin'in Guangxi bölgesinde Maysak Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar 375 bin kişiyi etkilerken, 130 bin kişi tahliye edildi.
QİNZHOU, 8 Temmuz (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Liujia köyünde mahsur kalanları tahliye eden kurtarma ekipleri görülüyor, 7 Temmuz 2026.
Maysak Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar Guangxi genelinde 375.000 kişiyi etkilerken, 130.000 kişi bölgeden tahliye edildi. (Fotoğraf: Ao Shuaichang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua