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Albüm: Maysak Tayfunu, Çin'in Hainan Eyaletinde Hayatı Olumsuz Etkiledi

Albüm: Maysak Tayfunu, Çin'in Hainan Eyaletinde Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Bu yılın 10. tayfunu Maysak, Çin'in güneyindeki Hainan eyaleti kıyılarına ulaştı. Tayfun nedeniyle tren, feribot ve uçak seferleri durduruldu, bazı okullar kapatıldı. Rüzgar hızı saniyede 23 metreye ulaştı.

QİONGHAİ, 4 Temmuz (Xinhua) -- Maysak Tayfunu cuma günü akşam saatlerinde Çin'in güneyindeki Hainan eyaleti kıyılarına ulaştı. Bu yılın 10. tayfunu olan Maysak nedeniyle eyalet çapında tren, feribot ve uçak seferleri durdurulurken, bazı bölgelerdeki okullar kapatıldı.

Hainan Eyaleti Meteoroloji Bürosu'nun bildirdiğine göre tropikal fırtına, yerel saatle 18.20'de Lingshui Li Özerk İlçesi'ne bağlı Yelin kasabasında karaya ulaştı. Tayfunun merkezine yakın noktalarda azami rüzgar hızı saniyede 23 metreye çıktı.

Kuzeybatı yönünde ilerleyen tayfunun, Baoting, Wuzhishan, Baisha ve Danzhou'yu geçmesi ve Beibu Körfezi'ne ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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