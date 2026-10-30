Mayon Yanardağı 3 bin metreye kül püskürttü, 3. seviye alarm verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Filipinler'in başkenti Manila'nın 330 kilometre güneydoğusundaki Mayon Yanardağı'nda patlama yaşandığı bildirildi.

Manila merkezli Inquirer gazetesinin haberine göre, Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, Mayon Yanardağı'nda yerel saatle 11.53 ile 11.59 arasında patlama meydana geldiğini açıkladı.

Patlama sonucu yanardağın yaklaşık 3 bin metre yüksekliğe kül bulutu püskürttüğü ve tehlikeli bir patlamaya yönelik artan eğilime işaret eden 3. seviye alarm durumunun ilan edildiği kaydedildi.

Ayrıca, yanardağın 6 kilometrelik sınırları içinde kalan alanların tahliye edilmesi tavsiye edildi.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattının üzerinde bulunuyor.

Kaynak: AA