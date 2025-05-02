'Şeytanın bacağını kırdık' diyen Erdoğan, Gabar'da günlük üretilen petrol miktarını açıkladı

"Şeytanın bacağını kırdık" deyip günlük üretim miktarını paylaştı
Emniyet'ten CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoföre suç duyurusu

Yeni görüntü Emniyet'i harekete geçirdi! Yerlikaya'nın çıkışı çok sert
Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi

Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza

Mayıs Ayında Uludağ'da Kar Sürprizi

Mayıs Ayında Uludağ'da Kar Sürprizi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezi Uludağ, Mayıs ayında beklenmedik bir şekilde kar yağışına sahne oldu. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle pistlerin bir kısmı beyaza büründü.

Mayıs ayında Uludağ'da kar sürprizi

BURSA - Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'a Mayıs ayında yağan kar pistlerin bir kısmını beyaza bürüdü.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, Mayıs ayında beklenmedik bir manzaraya sahne oldu. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte zirveye sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Baharın ortasında yağan kar görenleri şaşırttı. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının eksi 1 ila eksi 8 arasında olması ayrıca gece saatlerine kadar yağışın sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / POLAT TAHA ÖZTÜRK - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.