Mayıs ayında kar sürprizi - Haberler

Mayıs ayında kar sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Şahap Çakır - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Mayıs ayında kar sürprizi Erzurum'un Horasan ilçesinde etkili olan sağanak yağış ilçenin kırsal kesimlerinde kar yağışına dönüştü.
ERZURUM (İHA) - Mayıs ayında kar sürprizi
ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde etkili olan sağanak yağış ilçenin kırsal kesimlerinde kar yağışına dönüştü.
Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Aktaş Mahallesi'nde Mayıs ayında kar yağışı etkisini sürdürüyor. Mayıs ayına girilmesine rağmen yağış ve soğuk havanın devam etmesinin şaşkınlığını yaşayan köylüler hayvanlarını meraya çıkaramadıklarını ifade etti.
İhlas Haber Ajansı / Şahap Çakır - Güncel