Mayıs ayında kar sürprizi - Haberler

ERZURUM (İHA) - Mayıs ayında kar sürprizi

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde etkili olan sağanak yağış ilçenin kırsal kesimlerinde kar yağışına dönüştü.

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Aktaş Mahallesi'nde Mayıs ayında kar yağışı etkisini sürdürüyor. Mayıs ayına girilmesine rağmen yağış ve soğuk havanın devam etmesinin şaşkınlığını yaşayan köylüler hayvanlarını meraya çıkaramadıklarını ifade etti.