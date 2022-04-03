Milli Savunma Bakanlığı, SAS timlerinin mayınları imha ettiği anların görüntülerini paylaştı - Haberler

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Milli Savunma Bakanlığı, SAS timlerinin mayınları imha ettiği anların görüntülerini paylaştı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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26 Mart'ta İstanbul Boğazı yaklaşma sularında ve 28 Mart'ta İğneada açıklarında tespit edilen toplam 2 adet mayın SAS timleri etkisiz hale getirilmişti. Milli Savunma Bakanlığı mayınların imha edildikleri anlara ilişkin görüntüleri "SAS Timlerimiz, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle denizlerimizde oluşabilecek mayın tehdidine karşı her türlü tedbiri alarak görev yapıyor. Mayınlar tespit ve teşhis sonrası büyük bir titizlikle imha ediliyor" notuyla paylaştı.

İstanbul Boğazı açıkları ve İğneada açıklarında mayın bulunmuştu. Mayınlar Mayın Filosu Komutanlığı ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin birliği SAS Timleri tarafından etkisiz hale getirilerek imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı mayınların imha edildikleri anlara ilişkin görüntüleri, "Mayın Filosu Komutanlığımız ve Deniz Kuvvetlerimizin seçkin birliği SAS Timlerimiz, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle denizlerimizde oluşabilecek mayın tehdidine karşı her türlü tedbiri alarak görev yapıyor. Mayınlar tespit ve teşhis sonrası büyük bir titizlikle imha ediliyor." notuyla paylaştı.

Öte yandan MSB kaynaklarınca dün yapılan açıklamada; Ukrayna ve Rusya savaşı sırasında Karadeniz'e döşenen ve tertibatından kopan mayınların, olumsuz hava koşulları, akıntı ve rüzgarla serseri mayına dönüştüğü vurgulanarak, döşenen ve kopan mayınlar konusunda telaffuz edilen rakamlara itibar edilmemesi gerektiği, rakam ilan etmenin doğru olmadığı kaydedildi.

Türk sularında iki mayının imha edildiği anımsatılarak, "Söz konusu iki mayın müteakip incelemelerde ihtiyaç duyulacak bilgilerin alınmasının ardından SAS timleri tarafından emniyetli şekilde imha edildi. Tespit edilen mayınlara yönelik incelemeler hiçbir ihtimal göz ardı edilmeksizin her yönüyle devam ediyor. Çok hassas bir konu. Bu hassasiyetten yola çıkarak bu konuda kesin sonuçlara ulaşmadan herhangi bir açıklama yapmanın doğru olmayacağını düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı, Mayın, Güncel, Haberler

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