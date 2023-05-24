- Mawar Tayfunu Guam'ı vurdu: Binlerce ev ve iş yerinde elektrik kesildi ABD'ye bağlı özerk toprak statüsünde olan Guam'ı Mawar Tayfunu vurdu.

- Mawar Tayfunu Guam'ı vurdu: Binlerce ev ve iş yerinde elektrik kesildi

HAWAİİ - ABD'ye bağlı özerk toprak statüsünde olan Guam'ı Mawar Tayfunu vurdu. Fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle binlerce ev ve iş yerinde elektrik kesildi.

ABD'ye bağlı özerk toprak statüsündeki Büyük Okyanus'taki Mariana Takımadaları'nın en büyük ve en güneydeki adası olan Guam'ı Mawar Tayfunu vurdu. Adada etkili olan Fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle binlerce ev ve iş yerinde elektrik kesildi. Rüzgar hızı saatte 230 kilometreyi bulan dördüncü kategorideki Mawar, ABD topraklarını vuran en güçlü tayfunlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Mawar'ın yarın daha da güçlenmesi ve ardından güç kaybetmesi bekleniyor. Guam'daki Ulusal Hava Servisi'nden (NWS), adada elektrik ve suyun günlerce veya haftalarca kullanılamayacağı uyarısında bulundu.

Sadece bin hanede elektrik var

Guam Elektrik Kurumu, yerel saatle öğleden sonra adadaki 52 bin müşteriden yalnızca binin elektriğe sahip olduğunu aktardı. Adada, şu ana kadar ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi.

Adada acil durum ilan edilmişti

ABD Başkanı Joe Biden, dün Mawar nedeniyle adada acil durum ilan etmiş ve federal kurumları yardım için harekete geçirmişti. ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada, tüm askeri uçakların ya adayı terk ettiğini ya da güvenli alanlara yerleştirildiği aktarıldı.

Mawar'ın 2002'de Guam'ı vuran ve 700 milyon dolardan fazla maddi hasar veren Pongsona Tayfunu'ndan daha güçlü olduğu düşünülüyor.